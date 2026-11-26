Арестанток московских СИЗО оставили без гелей для мытья посуды после ЧП в «Лефортово»
Mash: В женских камерах московских СИЗО запретили жидкие моющие средства
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI
В женских камерах московских следственных изоляторов ввели негласный запрет на жидкие моющие средства после попытки суицида одной из арестанток в «Лефортово». Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По данным канала, женщину, обвиняемую по делу о терроризме, удалось спасти. После инцидента сотрудники изоляторов перестали принимать жидкие моющие средства в передачах, а уже имевшиеся у арестанток запасы изъяли.
О новых ограничениях рассказала в суде бывший руководитель брокерской компании Mind Money Юлия Хандошко. По её словам, средства для мытья посуды, заказанные через интернет-магазин ФСИН, по-прежнему доставляют в камеры, однако при очередной проверке забирают. Из-за этого женщины стараются провести уборку заранее.
Адвокаты нескольких других арестанток подтвердили информацию о негласном запрете. При этом об аналогичных мерах в мужских камерах им неизвестно.
Напомним, Хандошко заключили под стражу 29 мая вместе с гендиректором «Инвестиционной палаты» Алексеем Седушкиным. Оба стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, связанного с операциями по обмену заблокированными активами инвесторов.
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