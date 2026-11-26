В женских камерах московских следственных изоляторов ввели негласный запрет на жидкие моющие средства после попытки суицида одной из арестанток в «Лефортово». Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным канала, женщину, обвиняемую по делу о терроризме, удалось спасти. После инцидента сотрудники изоляторов перестали принимать жидкие моющие средства в передачах, а уже имевшиеся у арестанток запасы изъяли.

О новых ограничениях рассказала в суде бывший руководитель брокерской компании Mind Money Юлия Хандошко. По её словам, средства для мытья посуды, заказанные через интернет-магазин ФСИН, по-прежнему доставляют в камеры, однако при очередной проверке забирают. Из-за этого женщины стараются провести уборку заранее.

Адвокаты нескольких других арестанток подтвердили информацию о негласном запрете. При этом об аналогичных мерах в мужских камерах им неизвестно.

Напомним, Хандошко заключили под стражу 29 мая вместе с гендиректором «Инвестиционной палаты» Алексеем Седушкиным. Оба стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, связанного с операциями по обмену заблокированными активами инвесторов.