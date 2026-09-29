Яблоки, творог и больше мяса: как с марта изменится меню в российских СИЗО и колониях

Правительство России изменило нормы питания подозреваемых, обвиняемых и осуждённых. С марта 2027 года в их рационе станет больше овощей и мяса, а некоторые продукты, в том числе хлеб, картофель, соль и маргариновая продукция, будут выдаваться в меньшем количестве. Это следует из постановления кабмина.

Для обвиняемых в меню также появятся творог — 100 граммов в неделю, два куриных яйца и одно свежее яблоко либо фруктовый сок. Осуждённым добавят сливочное масло.

Суточную норму овощей увеличат с нынешних 250 до 320–340 граммов. Впервые их ассортимент распишут отдельно для летнего и зимнего периодов: в него войдут капуста, свёкла, морковь, лук, огурцы, помидоры, тыква и кабачки. Больше станет и мяса. Для осуждённых суточную норму повысят с 90 до 100 граммов — до уровня, предусмотренного для обвиняемых.

Согласно постановлению, после изменений рацион по содержанию макронутриентов и энергетической ценности должен соответствовать методическим рекомендациям Роспотребнадзора. Дополнительное питание для осуждённых, работающих во вредных условиях, сохранят.

О планах пересмотреть тюремное меню ранее говорил глава Минюста Константин Чуйченко. Тогда Life.ru рассказывал о готовящихся изменениях в питании арестантов СИЗО. Постановление вступит в силу через 180 дней. Этот срок необходим для внесения соответствующих изменений в ведомственные нормативные акты.