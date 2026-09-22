Архимандрит Силуан отметил снижение числа атак БПЛА на Севастополь

Интенсивность дневных атак беспилотников на Севастополь в последние дни снизилась, заявил благочинный Свято-Владимирского Херсонесского монастыря архимандрит Силуан (Пасенко). Священнослужитель обратил внимание, что это совпало по времени с пребыванием в городе ковчега с частицей мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского.

«Действительно удивительная вещь: последние несколько дней меньше», — сказал архимандрит, говоря о налётах БПЛА и связанных с ними воздушных тревогах.

При этом Силуан отдельно подчеркнул, что не считает правильным напрямую объявлять происходящее чудом или устанавливать причинную связь между двумя событиями. По его словам, в монастыре относятся к подобным трактовкам осторожно, хотя верующие чувствуют «покровительство Дмитрия Донского».

Ковчег с частицей мощей князя прибыл в Свято-Владимирский Херсонесский монастырь вечером 17 сентября. Верующие могли поклониться святыне 18 и 19 сентября, после чего состоялись молебен и торжественные проводы.

Мощи Дмитрия Донского исследовали летом 2026 года во время реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля. Специалисты сопоставили исторические данные, особенности захоронения и результаты антропологического исследования. По данным РПЦ, они подтвердили принадлежность останков князю. Life.ru ранее отдельно отмечал, что речь шла не о находке неизвестной могилы, а об исследовании давно известного захоронения.