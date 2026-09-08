«Арктик СПГ 2» потребовал от южнокорейской Hanwha Ocean $1 млрд

Оператор российского проекта «Арктик СПГ 2» потребовал от южнокорейской судостроительной компании Hanwha Ocean компенсацию в размере $1 млрд. Спор передан в Сингапурский международный арбитражный центр (SIAC) и связан с ранее расторгнутыми контрактами на строительство ледокольных газовозов.

Как следует из раскрытия Hanwha Ocean на Корейской бирже, «Арктик СПГ 2» обвиняет компанию в нарушении так называемых Step-In Agreements — соглашений, предоставляющих третьей стороне определённые права при проблемах с исполнением основного контракта.

Первоначальная сумма требований составляет $1 млрд, или около 1,3703 трлн южнокорейских вон. Это соответствует примерно 22,2% консолидированного капитала Hanwha Ocean на конец 2025 года. При этом окончательный размер требований ещё может измениться: в уведомлении об арбитраже подробный расчёт ущерба пока не приведён.

Спор связан с тремя ледокольными СПГ-газовозами класса Arc7 вместимостью 172,5 тыс. кубометров каждый. Контракты на их строительство в 2020 году заключила Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, которая позднее стала Hanwha Ocean, с российскими судовладельцами Elixon, Azoria и Glorina.

Общая стоимость соглашений составляла около $850 млн. После введения санкций против России верфь расторгла контракты. Ещё в 2023 году три российских судовладельца начали отдельное арбитражное разбирательство против Hanwha Ocean, потребовав исполнения обязательств и компенсации убытков.

В новом разбирательстве заявителем выступает уже непосредственно ООО «Арктик СПГ 2». Hanwha Ocean заявила, что намерена защищать свою позицию в арбитраже, одновременно продолжая попытки урегулировать спор мирным путём.

«Арктик СПГ 2» — крупный проект НОВАТЭКа по производству сжиженного природного газа на Гыданском полуострове. Он предусматривает три технологические линии мощностью по 6,6 млн тонн СПГ в год.