Французская компания TotalEnergies покинула российский проект «Арктик СПГ-2»

Французская компания TotalEnergies вышла из состава акционеров проекта «Арктик СПГ-2», передав свою долю дочерней структуре «Новатэка». Данную информацию передаёт агентство Business Wire.

Речь идёт о 10-процентном участии, которое перешло к NordLine. В TotalEnergies подтвердили, что сделка полностью завершена и компания больше не имеет отношения к Arctic LNG 2.

При этом французская сторона сохранила за собой право на возврат средств, ранее предоставленных в качестве акционерных займов. Сумма, которую TotalEnergies рассчитывает получить от «Арктик СПГ-2», составляет около 1,3 миллиарда долларов. В корпорации уточнили, что соответствующая выплата может быть произведена позднее, поскольку её возможность напрямую зависит от действующего санкционного режима.

Сам проект «Арктик СПГ 2» реализуется НОВАТЭКом в арктической зоне и предполагает добычу природного газа с последующим производством сжиженного топлива. Ресурсной базой выступает Утреннее месторождение, расположенное на Гыданском полуострове в Ямало-Ненецком автономном округе, примерно в 70 километрах от действующего завода «Ямал СПГ» через Обскую губу.

После завершения сделки с французской компанией состав участников проекта выглядит следующим образом. Крупнейшим акционером остаётся НОВАТЭК, контролирующий 60%. Ещё по 10% принадлежат Китайской национальной нефтегазовой корпорации, Китайской национальной шельфовой нефтяной корпорации и японскому консорциуму Japan Arctic LNG, объединяющему Mitsui и JOGMEC.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай в ближайшее время представят новые договорённости в энергетической отрасли, которые повлияют на мировой рынок. Глава государства отметил, что для дальнейшего сотрудничества с Пекином созданы благоприятные условия. Все задачи, обозначенные во время его недавнего визита, будут выполнены.