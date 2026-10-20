Армении предрекли падение ВВП на 15,6% при приостановке членства в ЕАЭС

Экономика Армении может сократиться на 15,6% в случае приостановки членства страны в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Одновременно республике грозят ускорение инфляции и падение потребления. Такие оценки содержатся в совместном докладе России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, опубликованном на сайте российского правительства.

«В результате приостановления участия Республики Армения в союзе прогнозируется снижение ВВП республики на уровне порядка 15,6%, рост инфляции на 14,9 п. п., а также сокращение потребления в экономике Республики Армения на 14,6%», — говорится в документе.

Таким образом, авторы доклада рассматривают сразу три возможных последствия заморозки членства. Помимо сокращения экономики, они ожидают существенного ускорения роста цен. При этом показатель инфляции приведён в процентных пунктах: речь идёт об увеличении темпа инфляции на 14,9 пункта, а не о росте всех цен ровно на 14,9%.

ЕАЭС объединяет пять государств — Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию. В рамках союза предусмотрено свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Поэтому изменение условий участия Армении потенциально затронет различные направления её экономического взаимодействия с партнёрами.