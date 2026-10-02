«Куда твой коньяк заберут?» Лукашенко обратился к Пашиняну из-за курса на ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Армению не торопиться с движением в Евросоюз и сначала оценить, сможет ли республика сохранить рынки сбыта своей продукции. Об этом он заявил на встрече с главами правительственных делегаций стран ЕАЭС.

«Если ты решил [идти] в Европейский союз, куда ты торопишься? Ты чётко определи, куда твой коньяк заберут, куда твои овощи, фрукты заберут, в каком объёме, сможешь ли ты заместить то, что продаёшь сегодня у нас», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер в качестве примера отдельно упомянул Францию. По его словам, прежде чем менять интеграционный курс, Еревану следует понять, будет ли европейский рынок готов покупать армянский коньяк и другие товары в необходимых объёмах.

Тема выбора между двумя интеграционными направлениями в Армении обсуждается уже несколько месяцев. В августе премьер Никол Пашинян объявил о подготовке страны к подаче официальной заявки на членство в ЕС, однако республика при этом остаётся участником Евразийского экономического союза.

Экономические связи с Европой действительно растут: за первое полугодие 2026 года Армения увеличила экспорт в ЕС более чем на 80% — до $516 млн. Одновременно товарооборот с Россией за тот же период, согласно армянской статистике, снизился на 20,9%.

Ранее Life.ru подробно разбирал возможные последствия выхода Армении из ЕАЭС. Среди ключевых вопросов — доступ армянских товаров к рынкам объединения, условия трудоустройства граждан республики, взаимное признание трудового стажа и действующие экономические льготы.