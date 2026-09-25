Gallup: После выборов в Армении около 60% поддержали референдум о ЕАЭС

Около 60% жителей Армении поддерживают идею проведения референдума о дальнейшем членстве страны в Евразийском экономическом союзе. Об этом свидетельствуют результаты опроса армянского представительства Gallup International Association.

По словам социолога Арама Навасардяна, 38,9% респондентов ответили, что такое голосование однозначно необходимо, ещё 20,3% скорее поддержали эту инициативу.

Противоположной позиции придерживаются 34,4% участников исследования. Из них 9,3% считают, что референдум скорее не следует проводить, а 25,1% выступили однозначно против. Ещё 6,9% затруднились с ответом.

Отдельно респондентов попросили сделать выбор между дальнейшим членством Армении в ЕАЭС и движением в сторону Евросоюза. За сохранение республики в Евразийском экономическом союзе высказались 29,4%, за курс на вступление в ЕС — 35,1%.

При этом 24,7% заявили, что не стали бы участвовать в таком голосовании, а ещё 10,9% не смогли определиться с ответом.

Исследование проводилось с 22 по 24 сентября методом телефонного опроса. В нём участвовал 1001 человек, заявленная погрешность составляет ±3%.

Ранее Life.ru писал, что страны ЕАЭС призвали Армению провести референдум о выборе между Евросоюзом и евразийским объединением. Такое предложение содержалось в совместном заявлении России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.