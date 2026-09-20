Масленников: Выход Армении из ЕАЭС обернётся большими издержками для Еревана

Для Армении отказ от участия в Евразийском экономическом союзе может иметь последствия далеко за пределами внешней торговли. Директор Департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил РИА «Новости», что такой шаг обернётся для страны серьёзными экономическими и социальными потерями.

По словам дипломата, в Ереване в случае отказа от евразийской интеграции столкнутся с «огромными издержками». При этом Масленников считает, что потенциальные последствия такого решения для самой Армении не становятся для Евросоюза определяющим фактором.

Ранее стало известно, что США продолжат сотрудничество с Арменией в области оборонных реформ и подготовки военных. Стороны обсудили итоги совместных программ и наметили планы на будущее. Речь идёт о консультациях, обмене опытом и обучении военнослужащих. В рамках армяно-американского военного сотрудничества планируется подготовка сержантов, инструкторов и младших командиров, развитие военного образования, миротворческие миссии, а также проведение совместных учений.