США захотели реформировать армию Армении

США намерены продолжить сотрудничество с Арменией в сфере оборонных реформ и подготовки военнослужащих. Об этом заявил представитель Пентагона Эндрю Лумис в ходе армяно-американских консультаций в Ереване.

Как сообщает Минобороны Армении, стороны подвели итоги совместных программ последних лет и обсудили дальнейшие направления взаимодействия в оборонной сфере.

Лумис заявил, что Вашингтон продолжит работу в рамках действующих программ и готов обсуждать расширение сотрудничества. В частности, речь идёт о консультациях, обмене опытом и подготовке военнослужащих.

В консультациях участвовали представители Минобороны Армении и американского оборонного ведомства. В эти же дни Ереван посетила делегация Национальной гвардии штата Канзас во главе с бригадным генералом Полом Шнайдером.

Среди направлений армяно-американского военного сотрудничества стороны выделяют подготовку профессиональных сержантов, инструкторов и младших командиров, военное образование, миротворчество, а также проведение совместных учений и тренировок.

Вооружённые силы Армении и Национальная гвардия Канзаса также взаимодействуют в рамках подготовки военнослужащих и учений Eagle Partner. В Минобороны Армении заявили о возможности дальнейшего развития этого сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Армения и США заключили устав о стратегическом партнёрстве. Кроме того, они парафировали рамочное соглашение по проекту «Маршрут Трампа». Подписание состоялось в ереванском аэропорту Звартноц. Американскую сторону представлял госсекретарь Марко Рубио, армянскую — глава МИД Арарат Мирзоян.