Шевцов: Российские предприятия в Армении могут стать целями захватов

Российские промышленные и инфраструктурные предприятия в Армении могут стать следующими целями рейдерских захватов. Об этом заявил заместитель секретаря Совбеза России Алексей Шевцов.

По его словам, вокруг таких предприятий уже распространяются тезисы об их недостаточном финансировании, негативном влиянии на инвестиционный климат, экологическом ущербе и низких зарплатах сотрудников.

Шевцов считает, что подобная риторика может использоваться для снижения стоимости российских активов и давления на их собственников с целью вынудить их отказаться от имущества.

Заявление прозвучало на следующий день после выступления секретаря Совбеза Сергея Шойгу. Он заявил, что в отношении российского бизнеса в Армении проводится недружественная политика и применяются «двойные стандарты». Происходящее с предприятиями, в которые Россия вложила значительные средства, Шойгу назвал «рейдерским захватом».

Одним из наиболее заметных экономических споров между Ереваном и владельцами связанных с Россией активов стала ситуация вокруг «Электрических сетей Армении». Власти республики ранее запустили процесс отчуждения 100% акций компании, принадлежащей группе бизнесмена Карапетяна.

Армянская сторона объясняет эти действия необходимостью обеспечить стабильную работу стратегической энергетической инфраструктуры и защитить интересы потребителей. Проект предусматривает изъятие акций с предварительной и соразмерной компенсацией владельцам.

Между владельцами компании и Арменией также продолжается международный арбитражный спор. В июне Стокгольмский арбитраж согласился отдельно рассмотреть аргументы Еревана о наличии у суда юрисдикции по этому делу.