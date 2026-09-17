Шойгу назвал рейдерским захватом отношение Армении к бизнесу с инвестициями РФ

Отношение к предприятиям в Армении, куда Россия вложила миллиарды, напоминает рейдерский захват. Такую оценку дал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на совещании президиума научно-экспертного совета Совбеза. По его словам, Ереван продолжает гнуть недружественную линию и проявлять откровенные двойные стандарты по отношению к такому бизнесу.

«То, что происходит с предприятиями и целыми отраслями, в которые Россия вложила миллиардные инвестиции, сложно назвать иначе, чем «рейдерский захват», — сказал Шойгу.

Отдельно секретарь Совбеза затронул ситуацию с армянскими железными дорогами. По его словам, среди аргументов в пользу изменения нынешней схемы управления звучит тезис о том, что продолжение российского участия якобы мешает Армении интегрироваться в международные железнодорожные сети. Шойгу назвал такую аргументацию откровенно нелепой.

Ранее Сергей Шойгу обвинил Армению к потребительскому отношению к ЕАЭС и ОДКБ. По его словам, в то же время Ереван стремится развивать отношения с НАТО.