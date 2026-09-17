«Открыто и бесцеремонно»: Шойгу обвинил Запад во вмешательстве в дела Армении и Грузии

Западные страны открыто вмешиваются во внутренние дела Армении и Грузии. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на совещании президиума научно-экспертного совета СБ РФ.

«Западники открыто и бесцеремонно пытаются вмешаться в политическую ситуацию. В Закавказье мы можем видеть это на примере не только Армении, но и Грузии», — сказал Шойгу.

По его словам, неразрешимых противоречий между государствами не бывает, а при возникновении разногласий следует обращать внимание на то, кому может быть выгоден конфликт между соседними странами и народами. Шойгу заявил, что за подобными процессами, как правило, стоят западные государства, заинтересованные в контроле над экономическими отраслями, транспортными коридорами и ресурсами.

В качестве примера секретарь Совбеза привёл недавнее заявление председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили. Тот 9 сентября говорил, что эскалация отношений с Россией может отвечать интересам Германии или Литвы, но не самой Грузии.

Папуашвили подчёркивал, что Тбилиси намерен исходить прежде всего из собственных национальных интересов. При этом грузинские власти продолжают декларировать курс на вступление в Евросоюз: 16 сентября глава МИД страны Мака Бочоришвили вновь заявила о приверженности этой цели.