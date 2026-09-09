Тбилиси не заинтересован в дальнейшем обострении отношений с Москвой, поскольку такой сценарий не отвечает национальным интересам страны. При этом председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили допустил, что напряжённость между Грузией и Россией может быть выгодна отдельным государствам ЕС. Об этом он заявил на пресс-конференции.

«Эскалация (конфликта — прим. Life.ru) с Россией не входит в национальные интересы нашей страны. Может быть, эскалация (конфликта — прим. Life.ru) Грузии с Россией входит в интересы Германии или Литвы, но не в наши интересы. Пусть простят нас все, но наши интересы превыше их интересов», — сказал он.

В сентябре Папуашвили планирует рабочую поездку в страны Евросоюза. Во время визита представители Грузии намерены донести свою позицию до всех заинтересованных сторон и объяснить, какие цели Тбилиси считает приоритетными.

Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что отказ Тбилиси от экономической конфронтации с Москвой позволил стране избежать серьёзных последствий для собственной экономики. По его словам, это решение также помогло Евросоюзу сохранить доступ к энергоресурсам и транспортным маршрутам, проходящим через грузинскую территорию.

Отказ от введения антироссийских санкций грузинские власти обосновали национальными интересами ещё 25 февраля 2022 года. Тогда премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили объявил, что Тбилиси не намерен присоединяться к санкционной политике против Москвы. Решение правительства вызвало резкую реакцию на Украине. В начале марта 2022 года глава киевского режима Владимир Зеленский отозвал украинского посла из Грузии. Недовольство выразила и грузинская оппозиция, представители которой обвинили власти страны в содействии России.