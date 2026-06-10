ЕС предложил Грузии «самоубийство» ради безвиза

Евросоюз потребовал от Грузии ввести санкции против России, если она хочет сохранить безвизовый режим с ЕС. Об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

«Они (ЕС, — Прим. Life.ru) нам говорят, если мы хотим безвизовое сообщение, то должны ввести санкции против России, то есть заняться самоубийством. Если мы убьём и разрушим себя, кто будет ездить без визы в Евросоюз? Пусть объяснят нам. Они просят нас разрушить собственную страну, введя санкции против России, и сблизиться с визовой политикой Евросоюза. Мы не разрушим страну, несмотря на то что Брюссель хочет сделать из визы политическое оружие», — сказал Папуашвили.

Официальных комментариев от Евросоюза по этому заявлению пока не поступало.

Ранее сообщалось, что вступление Грузии в Евросоюз может поставить под угрозу её торговые и экономические связи с Россией и другими странами СНГ. Нынешнее руководство Грузии занимает прагматичную позицию: власти подтверждают желание интегрироваться в ЕС, но при этом осознают, какие последствия это может иметь для ключевых отраслей экономики, в том числе для сельского хозяйства.