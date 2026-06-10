По мнению Вашингтона и Брюсселя, сотрудничество Грузии с Россией и Китаем представляет стратегическую угрозу. Как пишет L’AntiDiplomatico, это вызывает растущую настороженность в Вашингтоне.

«Вашингтон всё больше обеспокоен тем, что нынешнее руководство Тбилиси — партия «Грузинская мечта» — «вступает на опасный путь, уходя в орбиту влияния главных противников США», а именно Китая и России. В связи с этим вчера Палата представителей США одобрила закон «О противодействии контролю Китая над Кавказом», — пишет издание.

В Конгрессе считают чувствительным участие китайских компаний в инфраструктурных проектах, включая порт Анаклия на Чёрном море. Это рассматривается как усиление позиций Пекина на транзитных маршрутах между Центральной Азией и мировыми рынками.

Отдельно обсуждается вариант давления через международные финансовые институты, включая Всемирный банк и Азиатский банк развития, чтобы ограничить участие китайских подрядчиков в региональных проектах. Критики указывают, что подобный подход сокращает пространство для экономических решений Тбилиси и усиливает зависимость региона от внешнего давления.

Тем временем, Китай раскритиковал односторонние ограничения ЕС, не имеющие международно-правовой основы. Поводом стал вопрос о словах главы европейской дипломатии Каи Каллас, которая ранее заявила о возможности досмотра и задержания танкеров с российской нефтью в Средиземном море.