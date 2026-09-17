Пашинян начал посещать курсы русского языка

Никол Пашинян начал дополнительно заниматься русским языком в Академии государственного управления. Об этом премьер-министр Армении рассказал на заседании правительства во время обсуждения языковых требований к чиновникам.

Поводом стало предложение министра труда и социальных вопросов Арсена Торосяна сделать знание английского обязательным для сотрудников системы госуправления. Пашинян в ответ отметил, что одного языка будет маловато.

«Почему только английский? Я, к примеру, сейчас в академии управления хожу на русский язык», — сказал глава правительства.

Он добавил, что госслужащие также могут осваивать японский, испанский, китайский, немецкий и другие языки.

Видимо, Никол Пашинян решил восполнить провалы, ведь ранее армянский премьер-министр признался, что начал забывать русский язык. Тогда политик объяснял это тем, что в последнее время часто общается с европейскими представителями через переводчиков.

Напомним, на недавнем саммите ШОС в Бишкеке Пашинян оказался единственным лидером, кто выступал не на русском. Этим он удивил помощника президента РФ Юрия Ушакова.