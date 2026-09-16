Путин и Пашинян наметили честный разговор о вступлении Армении в ЕС

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились провести отдельную двустороннюю встречу и обсудить вопросы, связанные с внешнеполитическим курсом Еревана. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Президент Путин и премьер-министр Пашинян договорились провести специальную отдельную двустороннюю встречу и обо всём этом по-честному поговорить», — заявил глава российского МИД.

По словам министра, лидеры достигли договорённости во время встречи на полях саммита ШОС в Бишкеке. Переговоры, как ожидается, пройдут позже в отдельном формате.

Лавров отметил, что Москва не намерена препятствовать Армении в выборе партнёров и направления развития. При этом, по его словам, Россия не хочет финансировать подготовку страны к вступлению в Евросоюз за счёт преимуществ, которые Армения получает благодаря участию в ЕАЭС.

Ранее Никол Пашинян объявил о подготовке Армении к подаче официальной заявки на вступление в ЕС. По его словам, этот процесс потребует большой предварительной работы.