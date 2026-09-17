Шойгу обвинил Ереван в «потребительском отношении» к ЕАЭС и ОДКБ

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что власти Армении стремятся расширять взаимодействие с НАТО и относятся к механизмам ЕАЭС и ОДКБ «откровенно потребительски». Такое мнение он высказал на совещании президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ 17 сентября.

По словам Шойгу, нынешняя ситуация вокруг отношений Москвы и Еревана является показательной. Он напомнил, что Армения вступила в Евразийский экономический союз более десяти лет назад, и заявил, что за это время экономика страны выросла почти втрое.

«При этом нынешние власти взяли курс на разрыв связей с Россией и укрепление сотрудничества с Западом», — заявил секретарь Совбеза.

Шойгу связал происходящее со стремлением Еревана наращивать взаимодействие с НАТО и назвал отношение армянских властей к ЕАЭС и ОДКБ «откровенно потребительским».

При этом позиция самого Еревана выглядит сложнее. Армения с 2024 года фактически заморозила участие в работе ОДКБ, а премьер Никол Пашинян в августе 2026 года заявил, что страна не намерена возвращаться к активной работе в организации в ближайшие годы. Ереван объясняет свою позицию тем, что ОДКБ, по мнению армянских властей, не дала удовлетворительных ответов на вопросы республики в сфере безопасности.

Одновременно Армения формально остаётся членом ЕАЭС. На заседании Евразийского межправительственного совета в августе Пашинян называл укрепление сотрудничества со странами союза одним из внешнеэкономических приоритетов страны и утверждал, что Ереван выполняет свои обязательства перед объединением. Он также признавал, что одновременное членство в ЕАЭС и Евросоюзе невозможно.

В отношениях с НАТО Армения развивает партнёрство, однако армянское руководство ранее подчёркивало, что вопрос вступления республики в Североатлантический альянс в повестке не стоит.