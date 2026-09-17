Шойгу обвинил Ереван в «потребительском отношении» к ЕАЭС и ОДКБ
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Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что власти Армении стремятся расширять взаимодействие с НАТО и относятся к механизмам ЕАЭС и ОДКБ «откровенно потребительски». Такое мнение он высказал на совещании президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ 17 сентября.
По словам Шойгу, нынешняя ситуация вокруг отношений Москвы и Еревана является показательной. Он напомнил, что Армения вступила в Евразийский экономический союз более десяти лет назад, и заявил, что за это время экономика страны выросла почти втрое.
«При этом нынешние власти взяли курс на разрыв связей с Россией и укрепление сотрудничества с Западом», — заявил секретарь Совбеза.
Шойгу связал происходящее со стремлением Еревана наращивать взаимодействие с НАТО и назвал отношение армянских властей к ЕАЭС и ОДКБ «откровенно потребительским».
При этом позиция самого Еревана выглядит сложнее. Армения с 2024 года фактически заморозила участие в работе ОДКБ, а премьер Никол Пашинян в августе 2026 года заявил, что страна не намерена возвращаться к активной работе в организации в ближайшие годы. Ереван объясняет свою позицию тем, что ОДКБ, по мнению армянских властей, не дала удовлетворительных ответов на вопросы республики в сфере безопасности.
Одновременно Армения формально остаётся членом ЕАЭС. На заседании Евразийского межправительственного совета в августе Пашинян называл укрепление сотрудничества со странами союза одним из внешнеэкономических приоритетов страны и утверждал, что Ереван выполняет свои обязательства перед объединением. Он также признавал, что одновременное членство в ЕАЭС и Евросоюзе невозможно.
В отношениях с НАТО Армения развивает партнёрство, однако армянское руководство ранее подчёркивало, что вопрос вступления республики в Североатлантический альянс в повестке не стоит.
Ранее Life.ru сообщал, что Шойгу прокомментировал замороженное участие Армении в ОДКБ и её курс на сближение с Европой.
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