Забрать и снова продать: Пашинян раскрыл судьбу изъятых у владельцев заводов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил не оставлять под управлением правительства производственные предприятия, которые переходят в собственность государства. По его мнению, такие активы следует приватизировать через открытые конкурсы.

Государство при этом сможет сохранить за собой долю в предприятии и место в совете директоров. Такой механизм, считает Пашинян, позволит контролировать работу компании, не превращая чиновников в её непосредственных руководителей.

«Я не считаю, что мы должны сохранять их под управлением правительства. Нам нужно через прозрачные тендеры приватизировать их», — заявил премьер на заседании кабмина.

Исключение власти Армении намерены сделать для критически важной инфраструктуры. Пашинян сообщил, что «Электрические сети Армении» должны остаться в государственной собственности, но управлять ими будет привлечённая профессиональная компания.

Сейчас власти республики разбирают активы по категориям и определяют, какие из них должны остаться у государства, а какие можно вернуть частному бизнесу. Конкретные предприятия и сроки проведения конкурсов премьер не назвал.

Обсуждение проходит на фоне спора вокруг «Электрических сетей Армении», принадлежавших структурам бизнесмена Самвела Карапетяна. Его семья оспаривает действия властей в международном арбитраже.

Ранее Life.ru рассказывал о судебном споре правительства Армении и Карапетяна из-за электросетей. Кабмин заявлял, что продолжит действовать в рамках армянского законодательства, несмотря на обеспечительные меры международного арбитража.