Армения нарастила экспорт в ЕС более чем на 80%

Армения за первые шесть месяцев 2026 года увеличила экспорт в страны Евросоюза более чем на 80%. Стоимость поставок превысила $516 млн против примерно $287 млн за аналогичный период прошлого года, сообщили в правительстве республики.

Нынешний показатель оказался заметно выше и в сравнении с 2017 годом. Тогда за первое полугодие Армения экспортировала в ЕС товаров примерно на $301 млн — за девять лет объём поставок в денежном выражении вырос более чем на 71%.

Одновременно увеличился и импорт из стран Евросоюза. По данным Статистического комитета Армении, за январь — июнь он вырос на 28,4% — с $1,007 млрд до $1,293 млрд.

При этом динамика торговли с Россией оказалась обратной. Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на армянскую статистику, товарооборот между двумя странами в первом полугодии 2026 года сократился на 20,9%.

Общий объём внешней торговли Армении за тот же период практически не изменился: он снизился на 0,1% и составил $9,571 млрд.

Армения остаётся участником Евразийского экономического союза, одновременно развивая экономические и политические связи с ЕС. Ранее Life.ru подробно разбирал, что даёт республике членство в ЕАЭС и какими могут быть последствия возможного выхода из объединения.