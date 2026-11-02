Российские артиллеристы уничтожили укрепления, позиции операторов беспилотников и личный состав Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. По данным Минобороны России, огонь вели расчёты 203-миллиметровых самоходных установок «Малка» группировки войск «Восток».

Удары ослабили оборону украинских подразделений и помогли подготовить условия для дальнейшего продвижения российских штурмовых групп.

Цели для артиллерии обнаружили операторы разведывательных беспилотников. Они выявили несколько укреплённых пунктов ВСУ в лесополосах. Военные обратили внимание на регулярную доставку боеприпасов и других грузов с помощью наземных роботизированных комплексов и тяжёлых гексакоптеров.

В укреплениях ВСУ оборудовали укрытия, огневые точки и места размещения личного состава. Некоторые сооружения противник использовал как пункты управления беспилотниками и площадки для подготовки дронов к вылетам.

Разведчики передали координаты обнаруженных объектов артиллеристам. Расчёты установок 2С7М «Малка» нанесли по ним серию ударов. По информации Минобороны, артиллерия уничтожила оборонительные сооружения, пункты управления БПЛА и находившихся там военнослужащих ВСУ.