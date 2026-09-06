Астероид диаметром около метра войдёт в атмосферу Земли вечером 6 сентября

Небольшой астероид диаметром около метра должен войти в атмосферу Земли вечером 6 сентября над Индийским океаном, к северо-западу от Австралии. Это подтверждают данные системы планетарной защиты Европейского космического агентства.

Объект обнаружила американская обсерватория Маунт-Леммон. Пока он носит временное обозначение CERNQ52. По актуальным расчётам ESA, его диаметр оценивается примерно в 0,6–1,3 метра.

Европейская система Meerkat указывает номинальное время входа в атмосферу около 16:07 UTC, то есть примерно 19:07 мск. Расчёты продолжают уточняться по мере поступления новых наблюдений.

Специалисты ESA считают объект безопасным: столь небольшой астероид должен разрушиться в атмосфере и вызвать яркий метеор над океаном. Опасности для населения не ожидается.

По данным EarthSky, это редкий случай, когда столь маленькое космическое тело удалось обнаружить ещё до его входа в земную атмосферу.

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