Небесное шоу сентября: когда россияне увидят стремительный звездопад Эпсилон-Персеиды
Россияне увидят метеорный поток Эпсилон-Персеиды с 5 по 21 сентября
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Жители России с 5 по 21 сентября смогут наблюдать один из самых скоростных метеорных потоков — Эпсилон-Персеиды (64 км/с). О деталях астрономического явления рассказал РИА «Новости» эксперт в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Евгений Бурмистров.
Пик зрелища придётся на ночь с девятого на десятое число. В это время количество вспышек на небе будет максимальным.
Ученый пояснил природу явления. Точный источник потока пока не установлен, однако предполагается, что это неизвестная комета с периодом обращения более 200 лет.
При приближении к Солнцу небесное тело оставляет за собой след из пыли и льда. Земля пересекает этот шлейф в начале сентября, что и порождает яркие росчерки на ночном небе.
Эпсилон-Персеиды (ε-Персеиды, EPE) — это заметный метеорный поток, наблюдаемый ежегодно в первой половине сентября, обычно с 5 по 21 число, с пиком активности около 9–10 сентября. Его радиант располагается в северном созвездии Персея, вблизи звезды Эпсилон Персея, от которой поток и получил своё название. Эпсилон-Персеиды обладают сравнительно высокой скоростью входа метеоров в атмосферу — около 64 км/с, что порождает быстрые, нередко яркие болиды с продолжительными следыми. Исторически поток связывают с кометой 109P/Свифта—Таттла (родительским телом знаменитых Персеид), хотя существуют гипотезы о более сложной структуре роя; в благоприятные годы наблюдается всплеск активности до 5–10 метеоров в час, а иногда фиксируются кратковременные вспышки. В 2026 году условия видимости потока в России будут благоприятными, поскольку пик придётся на фазу старой убывающей Луны, не создающей сильной засветки неба.
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