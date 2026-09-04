Небесное шоу сентября: когда россияне увидят стремительный звездопад Эпсилон-Персеиды

Жители России с 5 по 21 сентября смогут наблюдать один из самых скоростных метеорных потоков — Эпсилон-Персеиды (64 км/с). О деталях астрономического явления рассказал РИА «Новости» эксперт в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Евгений Бурмистров.

Пик зрелища придётся на ночь с девятого на десятое число. В это время количество вспышек на небе будет максимальным.

Ученый пояснил природу явления. Точный источник потока пока не установлен, однако предполагается, что это неизвестная комета с периодом обращения более 200 лет.

При приближении к Солнцу небесное тело оставляет за собой след из пыли и льда. Земля пересекает этот шлейф в начале сентября, что и порождает яркие росчерки на ночном небе.