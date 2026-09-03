Атака дронов ВСУ на Москву 2-3 сентября стала одной из крупнейших за два года

Попытка атаки беспилотников на Московский регион стала одной из крупнейших за последние два года. Такую информацию передал ТАСС на основе данных мэра Москвы Сергея Собянина.

«В период с 08:00 02 сентября по 12:00 03 сентября в сторону Московского региона летели 548 БПЛА, большая часть из них уничтожена на дальних рубежах. 143 беспилотника уничтожены на подлёте к Москве», — написал градоначальник в своём телеграм-канале.

Предыдущая крупнейшая попытка атаки была зафиксирована в ночь с 15 на 16 августа. Тогда, по данным мэра столицы, в сторону Москвы направлялись 600 беспилотников. Таким образом, нынешний налёт вошёл в число самых масштабных за последние два года по количеству зафиксированных целей в направлении столичного региона.

Напомним, сегодня утром в Кубинке (Московская область) произошла атака беспилотника на жилой дом на Наро-Фоминском шоссе. После удара БПЛА в здании началось возгорание. По предварительным данным, пламя затронуло помещения на 7-9 этажах. В целях безопасности из дома были выведены десять жильцов. В настоящий момент на месте ЧП ведут работу экстренные службы.