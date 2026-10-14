Атлас учуял наркотики: Служебная собака нашла в Mercedes рэпера Navai 2,5 грамма марихуаны

В автомобиле рэпера Navai на въезде в Казахстан обнаружили 2,5 грамма марихуаны. На машину среагировала служебная собака по кличке Атлас, сообщает казахстанский журналист Михаил Козачков.

По его информации, Наваи Бакиров возвращался после концерта в Бишкеке за рулём Mercedes S-класса с казахстанскими номерами. На КПП «Кордай» автомобиль проверили после реакции собаки. В кармане водительского сиденья нашли марихуану, а в барсетке — бумагу для самокруток и измельчитель.

Вместе с исполнителем ехали ещё два человека. Всех троих задержали. Правоохранители выясняют, кому принадлежало вещество. Местные СМИ уточняют, что на момент задержания Navai ещё не получил процессуальный статус подозреваемого.

Ранее департамент полиции Жамбылской области сообщил, что российского рэпера Navai (настоящее имя — Наваи Бахман оглы Бакиров) задержали с наркотиками в машине на въезде в Казахстан. Концерт Navai, запланированный на 14 октября в Астане, отменили «по техническим причинам».