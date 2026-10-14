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Опубликовано 14 октября, 18:06

Рэпера Наваи задержали с наркотиками в машине на въезде в Казахстан

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/navaib

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/navaib

Рэпера Navai (настоящее имя — Наваи Бахман оглы Бакиров) задержали с наркотиками в машине на въезде в Казахстан, сообщает департамент полиции Жамбылской области.

Полицейские и пограничники остановили исполнителя 13 октября на КПП «Кордай». При проверке машины вещество обнаружили и изъяли. Музыканта поместили в изолятор временного содержания.

Фото © департамент полиции Жамбылской области

Фото © департамент полиции Жамбылской области

«Возбуждено уголовное дело по подозрению в покушении на контрабанду наркотических средств», — сообщили в полиции.

Рэпера Navai прижали приставы из-за долга за ЖКХ
Рэпера Navai прижали приставы из-за долга за ЖКХ

Сейчас проводится досудебное расследование. Вид и количество изъятого вещества не уточняются.

На 14 октября у Navai был запланирован концерт в Астане. Выступление должно было начаться в 20:00 во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, однако его отменили «по техническим причинам».

Дептранс Москвы опубликовал момент аварии со спорткаром рэпера Navai
Дептранс Москвы опубликовал момент аварии со спорткаром рэпера Navai

А в мае в Москве произошла авария с участием Navai: чёрный спорткар «Феррари» вылетел с дороги и снёс светофор, после чего задняя часть машины оказалась на тротуаре. Разбитый Ferrari 488 оценивался на российском рынке в сумму до 66 млн рублей. Госномеров на спорткаре не было, а сам автомобиль не числился в базах ГИБДД. Позже Наваи Бакиров полностью возместил ущерб за повреждённый в ДТП в Москве светофор.

Больше новостей о расследованиях и уголовных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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