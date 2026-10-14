Рэпера Наваи задержали с наркотиками в машине на въезде в Казахстан

Рэпера Navai (настоящее имя — Наваи Бахман оглы Бакиров) задержали с наркотиками в машине на въезде в Казахстан, сообщает департамент полиции Жамбылской области.

Полицейские и пограничники остановили исполнителя 13 октября на КПП «Кордай». При проверке машины вещество обнаружили и изъяли. Музыканта поместили в изолятор временного содержания.

Фото © департамент полиции Жамбылской области

«Возбуждено уголовное дело по подозрению в покушении на контрабанду наркотических средств», — сообщили в полиции.

Сейчас проводится досудебное расследование. Вид и количество изъятого вещества не уточняются.

На 14 октября у Navai был запланирован концерт в Астане. Выступление должно было начаться в 20:00 во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, однако его отменили «по техническим причинам».