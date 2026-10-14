Рэпера Наваи задержали с наркотиками в машине на въезде в Казахстан
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/navaib
Рэпера Navai (настоящее имя — Наваи Бахман оглы Бакиров) задержали с наркотиками в машине на въезде в Казахстан, сообщает департамент полиции Жамбылской области.
Полицейские и пограничники остановили исполнителя 13 октября на КПП «Кордай». При проверке машины вещество обнаружили и изъяли. Музыканта поместили в изолятор временного содержания.
Фото © департамент полиции Жамбылской области
«Возбуждено уголовное дело по подозрению в покушении на контрабанду наркотических средств», — сообщили в полиции.
Сейчас проводится досудебное расследование. Вид и количество изъятого вещества не уточняются.
На 14 октября у Navai был запланирован концерт в Астане. Выступление должно было начаться в 20:00 во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, однако его отменили «по техническим причинам».
А в мае в Москве произошла авария с участием Navai: чёрный спорткар «Феррари» вылетел с дороги и снёс светофор, после чего задняя часть машины оказалась на тротуаре. Разбитый Ferrari 488 оценивался на российском рынке в сумму до 66 млн рублей. Госномеров на спорткаре не было, а сам автомобиль не числился в базах ГИБДД. Позже Наваи Бакиров полностью возместил ущерб за повреждённый в ДТП в Москве светофор.
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