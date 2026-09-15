Вы что творите?! Рэпера Navai прижали приставы из-за долга за ЖКХ

Исполнительное производство в отношении рэпера Navai, настоящее имя которого Наваи Бакиров, открыли из-за задолженности за коммунальные услуги на сумму более 72 тысяч рублей. Информация о взыскании содержится в судебных материалах и базе службы судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА «Новости».

Иск к Бакирову подала «Одинцовская теплосеть». Компания обратилась в суд 26 июня, потребовав погасить начисления за содержание жилой площади, коммунальные услуги, тепло и электроэнергию. Суд рассмотрел заявление и вынес решение 3 июля. Спустя несколько недель документ направили на принудительное исполнение.

Уже 1 сентября в отношении артиста появилось исполнительное производство на основании судебного приказа, выданного судом в Московской области. Согласно материалам приставов, с музыканта намерены взыскать задолженность за газ, отопление и электричество. Общая сумма требований превышает 72,1 тысячи рублей.

Ранее Navai приходилось разбираться с финансовыми последствиями дорожного инцидента в Москве. После аварии с участием рэпера был повреждён городской светофор. В итоге исполнитель полностью компенсировал причинённый столичным службам ущерб. Общая сумма выплат превысила 95 тысяч рублей.