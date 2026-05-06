Разбитая Ferrari репера Navai не состояла на учёте ГИБДД

Спорткар Ferrari 488 рэпера Navai, который был разбит в результате ДТП, не числился в базах ГИБДД и не имел госзнаков. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Степень повреждений оказалась критической: восстановление машины невозможно. При этом сохранившиеся элементы автомобиля не представляют ценности — на рынке авторазбора спрос на такие детали отсутствует.

Представитель официального дилера Ferrari в Эмиратах рассказал, что вероятной причиной происшествия могла стать разница в давлении в шинах. По его словам, если в одном из колёс, предположительно в правом, давление оказалось ниже, чем в другом, это могло повлиять на устойчивость машины при резком ускорении.