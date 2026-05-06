Разбитая Ferrari репера Navai не состояла на учёте ГИБДД
Спорткар Ferrari 488 рэпера Navai, который был разбит в результате ДТП, не числился в базах ГИБДД и не имел госзнаков. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Степень повреждений оказалась критической: восстановление машины невозможно. При этом сохранившиеся элементы автомобиля не представляют ценности — на рынке авторазбора спрос на такие детали отсутствует.
Представитель официального дилера Ferrari в Эмиратах рассказал, что вероятной причиной происшествия могла стать разница в давлении в шинах. По его словам, если в одном из колёс, предположительно в правом, давление оказалось ниже, чем в другом, это могло повлиять на устойчивость машины при резком ускорении.
Напомним, 5 мая музыкант вылетел с дороги на чёрном Ferrari и снёс светофор. Сам Navai после аварии заявил Life.ru, что не гнал и ехал примерно 60–65 км/ч, а Ferrari развернуло из-за спортивных колёс. Спорткар оценивается в сумму до 66 миллионов рублей. Цена варьируется от 19 миллионов рублей в регионах до 66 миллионов — в Москве. Ferrari 488 — двухместное купе, которое выпускалось с 2015 по 2019 год. Мощность его двигателя составляет от 670 до 720 лошадиных сил.
