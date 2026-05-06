Рэпера Navai отпустили после аварии на Ferrari в Москве
Рэпера Navai (Наваи Бакиров), который накануне попал в ДТП на Ferrari в Москве, отпустили из полиции после опроса, об этом сообщает РИА «Новости».
Напомним, 5 мая музыкант вылетел с дороги на чёрном Ferrari и снёс светофор. Инцидент произошёл на Зубовском бульваре в Москве. Сам Navai после аварии заявил Life.ru, что не гнал и ехал примерно 60–65 км/ч, а Ferrari развернуло из-за спортивных колёс. Артист отметил, что автомобиль ему не жалко, главное — что все остались живы. Стоимость разбитого спорткара оценивается в сумму до 66 миллионов рублей.
