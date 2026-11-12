86-летний Вениамин Смехов впервые за долгое время появился на светском мероприятии, однако передвигаться по красной дорожке знаменитому Атосу было непросто. Народного артиста России поддерживали супруга Галина Аксёнова и коллега по театру Мария Матвеева. Несмотря на трудности, актёр не пропустил премьеру фильма «Лиля», посвящённого женщине, которую знал лично.

Закрытый показ исторической мелодрамы состоялся 11 ноября в московском кинотеатре «Художественный». Смехов согласился выйти к фотографам, хотя заметно испытывал трудности при ходьбе. Рядом с ним находилась 67-летняя жена, киновед Галина Аксёнова, а также 42-летняя актриса Театра на Таганке Мария Матвеева.

Общаться с журналистами исполнитель роли Атоса в легендарном фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра» не стал. Вместе с супругой он направился в зрительный зал, где его ждала особенная встреча с воспоминаниями о прошлом.

Смехов лично дружил с Лилей Брик, музой Владимира Маяковского. Их знакомство продолжалось около семи лет — с конца 1960-х годов до смерти Брик в 1978-м. Артист часто бывал в её квартире на Кутузовском проспекте, где она жила вместе с мужем Василием Катаняном.

Позднее актёр неоднократно признавался, что знакомство с Брик стало одним из главных подарков судьбы. Поэтому премьеру фильма о её жизни и отношениях с Маяковским Смехов пропустить не захотел.

Во время показа генеральный директор Первого канала Константин Эрнст попросил артиста поделиться воспоминаниями о знаменитой музе поэта. Вместо обычного рассказа Смехов наизусть прочитал стихотворение Маяковского «Лиличка! Вместо письма», посвящённое Брик.

Сама картина «Лиля» вышла в российский прокат 12 ноября, в день 135-летия со дня рождения Лили Брик. Режиссёром выступила Вера Сторожева. Главную героиню сыграла Мария Смольникова, образ Маяковского воплотил Андрей Максимов, а Осипа Брика — Евгений Стычкин. Фильм рассказывает о сложных отношениях поэта с супругами Брик, ставших одной из самых известных историй любви в русской литературе XX века.

Ранее Life.ru рассказывал о последних днях жизни Владимира Маяковского и обстоятельствах его гибели 14 апреля 1930 года. Поэт застрелился в московской квартире после тяжёлого периода личных переживаний и творческих разочарований. Одной из центральных фигур его судьбы оставалась Лиля Брик, отношения с которой продолжались на протяжении многих лет и отразились в многочисленных стихотворениях. В материале также разбирались различные версии трагедии, включая предположения об убийстве и роковой игре с оружием. Несмотря на прошедшие десятилетия, обстоятельства смерти Маяковского продолжают вызывать споры среди исследователей его биографии.