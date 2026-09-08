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Регион
Опубликовано 8 сентября, 09:00

Ольга Погодина впервые вышла в свет после смерти Алексея Пиманова

Алексей Пиманов и Ольга Погодина. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Алексей Пиманов и Ольга Погодина. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Алексей Пиманов работал над исторической картиной «Охота на императора» фактически всю жизнь, а фильм стал его первым и последним художественным проектом. Об этом рассказала вдова режиссёра Ольга Погодина, которая впервые вышла в свет после смерти мужа.

«Это картина о любви, о прощении и о том, что человек остаётся человеком», — сказала Погодина в комментарии NEWS.ru.

На премьеру вдова режиссёра пришла, по собственному признанию, с «огромной горечью». Она отметила, что боль после смерти супруга со временем не стала меньше. При этом Погодина считает важным, что после ухода Пиманов по-прежнему может быть услышан через свои работы. Своей задачей актриса назвала сохранение его творческого наследия и памяти о нём. Говоря о судьбе программы «Человек и закон», которую долгие годы вёл Пиманов, Погодина не стала раскрывать подробности и предложила вернуться к этому вопросу позже.

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Пиманов скончался 23 апреля в возрасте 64 лет. Его супруга Ольга Погодина позднее назвала причиной смерти режиссёра инфаркт. На церемонии прощания Погодина впервые публично рассказала, что они с Пимановым воспитывали двухлетнюю дочь.

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Юрий Лысенко
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