«Самое страшное»: Супруга Алексея Пиманова впервые высказалась о его смерти
Ольга Погодина и Алексей Пиманов. Обложка © ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Причиной смерти журналиста и телеведущего Алексея Пиманова стал инфаркт. Эту информацию прессе подтвердила его супруга Ольга Погодина.
«Для меня это самая страшная трагедия. <...> [Его сгубил] инфаркт», — приводит её слова KP.ru.
Напомним, накануне стало известно, что бессменный ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов скончался в возрасте 64 лет от сердечного приступа. Его карьера на телевидении началась в 1986 году с должности видеоинженера, затем он вёл проекты «Ступени», «За Кремлёвской стеной» и «Кремль-9», а с 1996 года на протяжении почти трёх десятилетий оставался лицом знаменитой правовой передачи; с 2013-го журналист также занимал пост президента медиахолдинга «Красная звезда».
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.