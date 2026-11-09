Авиакомпания Beond отменила все рейсы на Мальдивы до конца ноября
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Мальдивская авиакомпания Beond приостановила все регулярные рейсы с 30 октября по 30 ноября 2026 года. Перевозчик объяснил решение текущей ситуацией в регионе, не уточнив конкретных причин. На фоне массовой отмены перелётов под вопросом оказался и запуск авиасообщения с Москвой.
«Решение отражает текущую ситуацию в регионе», — говорится в уведомлении, опубликованном на официальном сайте Beond.
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), ограничения затронули маршруты из столицы Мальдив Мале в Мюнхен, Цюрих, Милан и Эр-Рияд. Неопределённость возникла и вокруг планируемых рейсов из московского аэропорта Шереметьево. Изначально Beond собиралась начать перевозить пассажиров на Мальдивы 15 декабря, однако ещё в октябре перенесла старт программы на 15 января 2027 года.
«Под вопросом остается и запуск рейсов beOnd из Москвы. Изначально авиакомпания планировала начать летать из Шереметьево на Мальдивы 15 декабря, однако еще в октябре перенесла старт программы на 15 января 2027 года», — отметили в АТОР.
Ранее Life.ru сообщал, что туроператоры столкнулись с неопределённостью из-за отмены рейсов авиакомпании Air Arabia. Перевозчик убрал из расписания часть перелётов в Россию, запланированных на октябрь и декабрь. При этом представители туристической отрасли заявляли, что не получали официальных уведомлений об изменениях, а информация об отменах становилась доступна только после индивидуальных запросов.