Генконсульство России в Индии не подтвердило сообщения о массовом выдворении россиян из Гоа. Дипломаты заявили, что местные правоохранительные органы проводят обычные проверки соблюдения визового режима, а признаков целенаправленного ужесточения требований к гражданам РФ нет.

«Оснований говорить о каком-либо целенаправленном ужесточении миграционной политики в отношении россиян не имеется», — подчеркнули в дипломатическом представительстве.

Разъяснение последовало после появления в СМИ публикаций о массовой депортации российских граждан из популярного индийского штата. В Генконсульстве уточнили, что проверки иностранцев проходят в штатном режиме.

Российские дипломаты также заверили, что продолжают оказывать соотечественникам необходимое консульское содействие. При этом гражданам напомнили о необходимости соблюдать местные миграционные правила.

Ранее Life.ru сообщал, что в Ассоциации туроператоров России исключили угрозу массовой депортации организованных туристов из Гоа. Представители АТОР пояснили, что отдыхающие по путёвкам обычно находятся в Индии 10–14 дней и не нарушают визовые сроки. При этом ранее из штата депортировали троих россиян, которые остались в стране после окончания разрешённого периода пребывания.