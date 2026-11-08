Российским туристам, которые приехали в индийский штат Гоа по путёвкам, не угрожает массовая депортация на фоне проверок миграционной службы. Путешественники соблюдают сроки пребывания в стране и возвращаются домой по расписанию. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Организованных туристов из РФ данная проблема не касается. Клиенты российских туроператоров отдыхают в штате Гоа в среднем 10-14 дней, въезжают с целью пляжного отдыха по электронной визе, улетают по плану, не допуская просрочки виз, не занимаются нелегальной деятельностью», — пояснили в ассоциации.

В АТОР подчеркнули, что поездки россиян проходят в обычном режиме. Туроператоры не фиксируют проблем, связанных с депортацией своих клиентов. При этом позиция ассоциации касается именно организованных путешественников, которые приезжают в Индию на ограниченный срок и соблюдают миграционные требования.

Поводом для разъяснения стали сообщения о проверках иностранцев в Гоа. Местные власти уделяют внимание частному сектору и гостевым домам в районах Мандрем, Керим и Пернем. Сотрудники миграционной службы устанавливают, законно ли иностранные граждане находятся в стране.

Ранее сообщалось, что индийские власти депортировали из штата Гоа троих россиян за нарушение визового режима. Мужчин отправили на родину 4 ноября после того, как выяснилось, что они остались в стране сверх разрешённого срока. Двое ранее получили судебные приговоры, а третий перед высылкой находился в центре временного содержания. Во время другого рейда миграционная служба обнаружила ещё пятерых иностранцев без действующих виз, включая двух россиян и одну россиянку. В отношении нарушителей начали процедуру депортации. Власти также напомнили владельцам гостиниц и арендного жилья об обязанности сообщать о прибытии и выезде иностранных постояльцев в течение 24 часов. Всего с начала 2026 года к 1 ноября из Гоа депортировали 76 иностранцев.