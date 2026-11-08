В индийском штате Гоа депортировали троих граждан России за нарушение визового режима. Ещё троим россиянам грозит высылка — их выявили во время проверок иностранцев, проживающих на курорте. Об этом сообщает Mash.

Троих мужчин отправили на родину 4 ноября. Все они въехали в Индию по туристическим визам, но остались в стране после окончания разрешённого срока пребывания. Двое россиян ранее были осуждены местным судом, а третий перед депортацией находился в центре временного содержания.

Во время отдельного рейда в Кериме, расположенном на севере Гоа, миграционная служба обнаружила ещё пятерых иностранцев без действующих виз. Среди них оказались двое россиян и россиянка. В отношении всех выявленных нарушителей начали процедуру депортации, а их передвижение ограничили.

Сотрудники миграционных служб также проверяют частные дома и гостевые комплексы в районах Мандрем, Керим и Пернем. Особое внимание уделяется иностранцам, которые длительное время проживают в арендованном жилье.

Владельцам отелей, гостевых домов и арендодателям напоминают об обязанности сообщать властям о заселении иностранных граждан в течение 24 часов. Информацию о выезде постояльцев необходимо передавать в тот же срок. Для этого используется форма III, пришедшая на смену прежней C-Form.

Проверки проходят в рамках кампании по выявлению иностранцев, нарушающих миграционное законодательство. К 1 ноября 2026 года власти Гоа депортировали 76 иностранных граждан с начала года. Представители миграционной службы заявили, что рейды продолжатся.

Ранее Life.ru сообщал об ужесточении миграционного контроля в Грузии. Только за третий квартал 2026 года власти республики выдворили 109 граждан России — почти в полтора раза больше, чем за весь предыдущий год. После изменения законодательства грузинские правоохранители получили дополнительные полномочия для проверки документов иностранцев.