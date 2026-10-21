Вместо пляжа — обратный рейс: Россиянку выгнали с Бали из-за безобидного видео подруге

Российскую туристку из Липецка депортировали с Бали практически сразу после прилёта из-за короткого видеосообщения, отправленного подруге. Девушка записала так называемый кружок в мессенджере, пока ожидала прохождения паспортного контроля в аэропорту Денпасара. Сотрудники безопасности расценили съёмку как нарушение местных правил. Об этом сообщает Mash.

Туристку из Липецка депортировали сразу после прилёта на Бали — из-за съёмки видео на паспортном контроле. Видео © Telegram / Mash

По данным издания, путешественница прилетела в Индонезию на отдых и направилась к стойкам паспортного контроля международного аэропорта Нгурах-Рай.

Очередь оказалась длинной: россиянке пришлось ждать около полутора часов. Чтобы скоротать время, она решила отправить короткое видеосообщение подруге, которая уже прошла проверку документов и находилась по другую сторону контрольной зоны.

Однако спустя всего несколько минут к туристке подошёл сотрудник полиции. Он попросил девушку проследовать с ним на дополнительный досмотр.

Там у россиянки забрали паспорт и сообщили, что она нарушила правила безопасности аэропорта. Вместо разрешения на въезд в страну ей предстояло дожидаться оформления документов для депортации.

Как объяснили путешественнице, её действия зафиксировали камеры видеонаблюдения. Сотрудники аэропорта увидели, что девушка снимала видео в зоне прохождения контроля, где действуют ограничения на использование камер.

По информации Mash, в аэропорту запрещено вести съёмку возле стоек таможенного и паспортного контроля, направлять камеру на сотрудников служб безопасности и пограничников, а также фотографировать служебные компьютеры.

За нарушение подобных ограничений, как утверждается в сообщении, могут последовать серьёзные санкции — вплоть до депортации. Издание также приводит сведения о возможном штрафе в размере 300 долларов и тюремном заключении сроком до одного года. При этом конкретная правовая норма, предусматривающая именно такие наказания за видеосъёмку, не уточняется.

В результате туристка так и не смогла начать запланированный отпуск. Вместо отдыха на острове ей пришлось отправиться обратным рейсом в Россию.