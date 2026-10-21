Вместо пляжа — обратный рейс: Россиянку выгнали с Бали из-за безобидного видео подруге
Туристку из Липецка депортировали с Бали за съёмку видео в аэропорту
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Российскую туристку из Липецка депортировали с Бали практически сразу после прилёта из-за короткого видеосообщения, отправленного подруге. Девушка записала так называемый кружок в мессенджере, пока ожидала прохождения паспортного контроля в аэропорту Денпасара. Сотрудники безопасности расценили съёмку как нарушение местных правил. Об этом сообщает Mash.
Туристку из Липецка депортировали сразу после прилёта на Бали — из-за съёмки видео на паспортном контроле. Видео © Telegram / Mash
По данным издания, путешественница прилетела в Индонезию на отдых и направилась к стойкам паспортного контроля международного аэропорта Нгурах-Рай.
Очередь оказалась длинной: россиянке пришлось ждать около полутора часов. Чтобы скоротать время, она решила отправить короткое видеосообщение подруге, которая уже прошла проверку документов и находилась по другую сторону контрольной зоны.
Однако спустя всего несколько минут к туристке подошёл сотрудник полиции. Он попросил девушку проследовать с ним на дополнительный досмотр.
Там у россиянки забрали паспорт и сообщили, что она нарушила правила безопасности аэропорта. Вместо разрешения на въезд в страну ей предстояло дожидаться оформления документов для депортации.
Как объяснили путешественнице, её действия зафиксировали камеры видеонаблюдения. Сотрудники аэропорта увидели, что девушка снимала видео в зоне прохождения контроля, где действуют ограничения на использование камер.
По информации Mash, в аэропорту запрещено вести съёмку возле стоек таможенного и паспортного контроля, направлять камеру на сотрудников служб безопасности и пограничников, а также фотографировать служебные компьютеры.
За нарушение подобных ограничений, как утверждается в сообщении, могут последовать серьёзные санкции — вплоть до депортации. Издание также приводит сведения о возможном штрафе в размере 300 долларов и тюремном заключении сроком до одного года. При этом конкретная правовая норма, предусматривающая именно такие наказания за видеосъёмку, не уточняется.
В результате туристка так и не смогла начать запланированный отпуск. Вместо отдыха на острове ей пришлось отправиться обратным рейсом в Россию.
Власти Бали в последние годы заметно ужесточили контроль за иностранными туристами, в том числе россиянами. В мае 2026 года Life.ru сообщал о массовых проверках иностранцев на острове: местные правоохранители проводили рейды в жилых комплексах, выявляя нарушения визового режима и случаи нелегальной работы. По данным публикации, за первые месяцы года депортация затронула более двух тысяч иностранцев. Уже в июне власти Бали инициировали выдворение россиянина из-за жалоб на его поведение в отеле, а в сентябре задержали четырёх гражданок РФ по подозрению в причастности к проституции. Проблемы у путешественников возникали и из-за публикаций в интернете. Так, в апреле 2023 года с острова депортировали российского блогера Юрия Чиликина после появления фотографии, сделанной обнажённым на фоне священного вулкана. Сотрудники миграционной службы сопроводили его до самолёта. Ещё раньше, в январе 2021 года, Индонезию был вынужден покинуть блогер Сергей Косенко, привлёкший внимание властей видеороликом с поездкой на мотоцикле по морю. Официально его высылку связали с нарушением противоэпидемических и визовых правил. Эти случаи показывают, что даже публикации в социальных сетях могут стать поводом для проверки туриста местными властями.
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