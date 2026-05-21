Изгнание из рая: Россиян массово депортируют с двух популярных курортов

Таиланд и индонезийский остров Бали резко ужесточают правила для иностранцев, включая россиян, которые подолгу живут по туристическим визам. На Бали полиция проводит рейды по так называемым «русским и украинским деревням», проверяя жилые комплексы на предмет нелегальной работы: за удалённую занятость без специальной визы теперь грозит арест, депортация и штраф до 31 тысячи долларов.

Также власти активно борются с «серыми» бизнесами релокантов. Местный гид Ньоман Арнава пояснил, что причина жёстких мер — жалобы жителей на шумные вечеринки, езду без шлемов и неуважительное поведение туристов в храмах: гости ведут себя так, будто правил для них не существует.

«Для нас важна концепция «Три Хита Карана» — гармония между человеком, природой и духовным миром. И когда иностранцы ведут себя так, будто никаких правил для них не писаны, это воспринимается очень болезненно», — отметил собеседник kp.ru.

Таиланд, в свою очередь, сократил безвизовый срок пребывания с 60 до 30 дней и ограничил практику выездов для обнуления срока. На границах всё чаще требуют показать наличные деньги, обратный билет и страховку. Только за прошлый год из Таиланда депортировали 120 россиян, а с начала 2026-го — ещё около 20 человек, с Бали за первые месяцы года депортация затронула более двух тысяч иностранцев.

Напомним, ранее власти Таиланда сократили срок безвизового пребывания в стране для граждан России и ещё порядка 90 стран. Вместо 60 находиться там можно будет только 30 дней. В РСТ уточнили, что Таиланд мог урезать безвиз для РФ из-за синдрома овертуризма.