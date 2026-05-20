20 мая, 11:47

Таиланд мог урезать безвиз для России из-за синдрома овертуризма, заявили в РСТ

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Сокращение режима безвизового пребывания для россиян в Таиланде не поможет в борьбе с овертуризмом и не охладит интерес путешественников, заявил почётный президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько. По его мнению, это решение не соответствует мировым тенденциям.

«Поэтому, может быть, Таиланд испытывает определённый синдром овертуризма. В этом случае можно понять», — отметил собеседник Общественной Службы Новостей.

Страны, для которых туризм важен для экономики, стараются повышать сроки безвиза для релокантов в расчёте на приток туристов и их денег. К спаду популярности тайского направления ограничение срока безвиза не приведёт, и, несмотря на большой выбор стран в Юго-Восточной Азии, тайские курорты сохранят свои позиции, уверен эксперт.

Напомним, ранее власти Таиланда сократили срок безвизового пребывания в стране для граждан России и ещё порядка 90 стран. Вместо 60 находиться там можно будет только 30 дней.

Борис Эльфанд
