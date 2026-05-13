В РСТ рассказали, по кому ударит сокращение безвиза в Таиланде до 30 дней

Таиланд сокращает безвизовый срок пребывания для иностранцев с 60 до 30 дней, но это нововведение вряд ли серьёзно ударит по туризму, полагает эксперт Российского союза туриндустрии Андрей Подколзин. По его словам, обычные путешественники проводят в стране 10-14 дней, редко до трёх недель, поэтому 60-дневный лимит был избыточным.

Власти пошли на этот шаг из-за переизбытка иностранцев и серьёзной нагрузки на инфраструктуру, а также для борьбы с теми, кто злоупотребляет миграционными правилами: незаконно сдаёт жильё, работает без разрешения или участвует в деятельности мошеннических кол-центров, отметил специалист в беседе с 360.ru.

Он добавил, что основные неудобства нововведение создаст лишь для «визаранов» — путешественников, которые используют выезды в соседние страны для обнуления визового лимита, чтобы оставаться в Таиланде на длительный срок. Именно категория «зимовщиков» окажется в зоне риска.

Напомним, власти Королевства Таиланд решили закрутить гайки для иностранных гостей. Вице-премьер и глава МИД страны Сихасак Пхуангкеткеу заявил об усилении иммиграционного контроля на границах. Кроме того, безвизовое пребывание для приезжих теперь ограничат 30 днями.