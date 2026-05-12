Таиланд урезает безвизовый режим до 30 дней и усиливает контроль на границе

Власти Королевства Таиланд решили закрутить гайки для иностранных гостей. Вице-премьер и глава МИД страны Сихасак Пхуангкеткеу заявил об усилении иммиграционного контроля на границах. Кроме того, безвизовое пребывание для приезжих теперь ограничат 30 днями.

Прежде путешественники (в том числе из России) могли находиться в стране до 60 дней без оформления визы в рамках одностороннего решения таиландской стороны. Теперь этот срок сокращается вдвое . Новые правила коснутся всех категорий прибывающих через международные пограничные пункты.

Чиновник уточнил, что ужесточение мер направлено на повышение безопасности и более тщательное отслеживание миграционных потоков. Ожидается, что нововведения вступят в силу в ближайшее время.

Туристам, планирующим длительный отдых (более месяца), теперь придётся либо оформлять туристическую визу заранее, либо быть готовыми к выезду из страны по истечении 30 дней. Иммиграционная служба оставляет за собой право отказать во въезде при любом подозрении в нарушении режима .

Ранее Life.ru сообщал, что россияне с 11 мая могут посещать Саудовскую Аравию без виз. В МИД РФ уточнили: россияне могут въезжать и пребывать в королевстве без виз непрерывно или суммарно не более 90 дней в течение календарного года.