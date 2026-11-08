Грузия всего за три месяца выдворила почти в полтора раза больше россиян, чем за весь прошлый год. С июля по сентябрь 2026 года страну за нарушение миграционного законодательства покинули 109 граждан РФ, тогда как за весь 2025-й таких случаев было 73. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные МВД республики.

Всего за третий квартал грузинские власти депортировали 1134 иностранцев. Больше всего среди них оказалось граждан Турции — 306 человек. Россияне заняли второе место по числу выдворенных за этот период.

При этом за девять месяцев 2026 года число депортаций достигло 3170. Это почти в 2,5 раза больше, чем за весь предыдущий год, когда Грузию обязали покинуть 1311 иностранных граждан.

За январь — сентябрь чаще всего выдворяли выходцев из Турции — 791 человека. Далее следуют граждане Индии (306), Туркменистана (274) и России (254). Таким образом, россияне оказались на четвёртой строчке общего списка, хотя по итогам третьего квартала занимали вторую позицию. Подробную статистику также приводит издание «Новости-Грузия».

Резкий рост числа депортаций связан с ужесточением миграционного законодательства, которое власти республики начали проводить в 2025 году. Парламент упростил процедуры принудительного выдворения иностранцев, а также расширил возможности правоохранительных органов по проведению проверок.

Дополнительные ограничения затронули трудовых мигрантов. С весны 2026 года иностранцам, работающим по найму или занимающимся предпринимательской деятельностью, необходимо получать специальное разрешение. Более строгими стали и правила пребывания иностранных студентов.

В августе к контролю за мигрантами подключили криминальную и патрульную полицию. Теперь правоохранители могут проверять документы иностранцев на улицах и проводить рейды в заведениях. По итогам таких мероприятий нарушителей доставляют в центры временного содержания для последующего выдворения.

Ранее Life.ru сообщал о задержании 64 иностранцев в Грузии после масштабных миграционных рейдов в октябре 2026 года. Среди задержанных также оказались граждане России, Турции, Азербайджана, Китая, Индии и Пакистана. Проверки прошли сразу в нескольких регионах страны, а всех выявленных нарушителей доставили в центр временного содержания. В отношении иностранцев начали процедуры выдворения. По данным грузинского МВД, после вступления в силу новых законодательных поправок миграционные службы проверили уже более 20 тысяч человек.