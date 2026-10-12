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Опубликовано 12 октября, 07:44

Россиянку, из-за которой в США развернули рейс, депортировали

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Американская Служба иммиграционного и таможенного контроля (ICE) депортировала гражданку России Кристину Кедышеву, из-за которой в сентябре был перенаправлен рейс из Милана в Нью-Джерси. Об этом РИА «Новости» сообщили в Министерстве внутренней безопасности США.

В американском ведомстве уточнили, что Кедышеву депортировали 29 сентября.

Речь идёт о пассажирке, из-за которой самолёт, следовавший из Милана в Нью-Джерси, в сентябре развернули и направили в другой штат.

В США прекратили дело россиянки Кедышевой об авиадебоше
В США прекратили дело россиянки Кедышевой об авиадебоше

Речь идёт об инциденте на авиарейсе United Airlines из Милана в Ньюарк 8 сентября. Американская сторона обвинила Кедышеву в неадекватном поведении после отказа предоставить ей алкоголь. Женщина не выполняла требования экипажа и приблизилась к ручке задней двери самолёта. Суд арестовал россиянку за авиадебош.

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Артур Лапсаков
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