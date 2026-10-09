В США прекратили дело россиянки Кедышевой об авиадебоше

Суд в США прекратил дело россиянки Кристины Кедышевой, которой грозило более 20 лет лишения свободы. Об этом РИА «Новости» сообщил её адвокат Эрик Крокер.

«Дело Кристины было прекращено», — заявил защитник.

Кедышеву задержали после инцидента 8 сентября на рейсе United Airlines из Милана в Ньюарк. Американская сторона обвиняла её в создании помех работе экипажа и нападении.

По версии следствия, после отказа предоставить дополнительный алкоголь россиянка стала конфликтовать с бортпроводниками и не выполнила требование капитана вернуться на своё место. Также утверждалось, что она приблизилась к задней двери самолёта.

Свидетели заявляли, что во время попытки удержать пассажирку она ударила и укусила бортпроводника, а также поцарапала одного из пассажиров. Из-за произошедшего самолёт совершил незапланированную посадку в Бангоре, штат Мэн, где Кедышеву задержали. Американский судебный реестр показывает, что 7 октября по делу USA v. Kedysheva был вынесен Order of Discharge.

Ранее Life.ru писал, что защита Кедышевой добивалась её освобождения из-под стражи. Позже суд штата Мэн назначил отдельное заседание по вопросу её освобождения. На тот момент россиянке вменяли вмешательство в работу экипажа и нападение, а максимальное наказание по совокупности статей превышало 20 лет заключения.