Россиянку Ольгу Лебедеву уже почти два месяца держат в иммиграционном центре в Аризоне, а за выход на свободу суд назначил залог в $90 тысяч — около 7,5 млн рублей. Таких денег у семьи женщины нет, сообщает SHOT.

Россиянку два месяца держат в тюрьме США, требуя за свободу $90 тысяч. Фото © Telegram / SHOT

Сотрудники американской иммиграционной службы ICE задержали Ольгу 19 августа в аэропорту Финикса. После этого её отправили в центр содержания мигрантов в городе Элой. Американская служба утверждает, что россиянка легально въехала в США в декабре 2016 года, однако впоследствии превысила разрешённый срок пребывания.

Родственники приводят другую сторону истории. По их словам, семья живёт в США почти десять лет и всё это время ждёт решения по иммиграционному делу. У Ольги есть нерассмотренное прошение об убежище и разрешение на работу, которое действует до октября 2029 года.

В начале сентября судья разрешил освободить россиянку под залог, однако назначил сумму в $90 тысяч. Семья утверждает, что не может её собрать, в том числе из-за расходов на адвокатов. Для сравнения, другую россиянку Галину Бобреневу, которую ICE задержала в калифорнийском аэропорту в августе, позднее выпустили под залог в $35 тысяч и обязали носить электронный браслет.

Сейчас адвокат Лебедевой пытается добиться её освобождения уже через федеральный суд. 15 сентября он подал ходатайство habeas corpus с требованием проверить законность содержания женщины под стражей. Дело остаётся на рассмотрении.

Во Флориде у семьи есть собственный бизнес. Ольга числится руководителем действующей компании WE ARE BOND LLC, связанной с магазином женской одежды. Компания зарегистрирована в штате с 2022 года.

Задержание Лебедевой происходит на фоне усиления миграционного контроля в США. Ещё весной Life.ru писал о массовых проверках документов у живущих в стране россиян. В августе сотрудники ICE также задержали 59-летнюю россиянку Алевтину Соболеву после поездки к Ниагарскому водопаду. Её родственники заявляли, что у женщины имелись разрешение на работу и американское удостоверение личности.