Россиянку задержали и отправили в тюрьму после прилёта в США из-за проблем с визой
NYT: Российскую гражданку Галину Бобреневу задержали в аэропорту Калифорнии
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Гражданку России Галину Бобреневу задержали сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) после прилёта в аэропорт Голливуд-Бербанк в Калифорнии. Об этом сообщает The New York Times.
По данным издания, россиянка, состоящая в браке с гражданином США, была задержана вскоре после того, как покинула самолёт. После допроса Бобреневу заключили под стражу и направили в специальный центр содержания.
В общей сложности россиянка провела там 16 дней. После освобождения под залог в размере $35 тысяч её обязали носить электронный браслет на ноге.
В Министерстве внутренней безопасности США заявили, что Бобренева нарушила иммиграционные правила, поскольку превысила установленный срок пребывания в стране. Адвокат россиянки оспаривает эту версию и утверждает, что она находилась в США на законных основаниях.
Первое заседание суда по делу Бобреневой назначено на 22 октября.
Ранее в Шарм-эль-Шейхе задержали россиянина С. А. Миронова. Мужчину обвиняют в нарушении исламских канонов. Сейчас сотрудники российского посольства занимаются этим делом: они ведут постоянный диалог с властями Египта и оказывают необходимую поддержку близким нашего соотечественника.
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