Россиянку задержали и отправили в тюрьму после прилёта в США из-за проблем с визой

Гражданку России Галину Бобреневу задержали сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) после прилёта в аэропорт Голливуд-Бербанк в Калифорнии. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, россиянка, состоящая в браке с гражданином США, была задержана вскоре после того, как покинула самолёт. После допроса Бобреневу заключили под стражу и направили в специальный центр содержания.

В общей сложности россиянка провела там 16 дней. После освобождения под залог в размере $35 тысяч её обязали носить электронный браслет на ноге.

В Министерстве внутренней безопасности США заявили, что Бобренева нарушила иммиграционные правила, поскольку превысила установленный срок пребывания в стране. Адвокат россиянки оспаривает эту версию и утверждает, что она находилась в США на законных основаниях.

Первое заседание суда по делу Бобреневой назначено на 22 октября.

Ранее в Шарм-эль-Шейхе задержали россиянина С. А. Миронова. Мужчину обвиняют в нарушении исламских канонов. Сейчас сотрудники российского посольства занимаются этим делом: они ведут постоянный диалог с властями Египта и оказывают необходимую поддержку близким нашего соотечественника.