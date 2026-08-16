Россиянина задержали в Шарм-эш-Шейхе за нарушение исламских канонов

В Шарм-эль-Шейхе задержан россиянин С. А. Миронов. Инцидент произошёл в отеле Renaissance, сообщили РИА «Новости» в российском посольстве в Египте.

Сейчас в отношении нашего гражданина ведутся судебные разбирательства. Дипломаты держат ситуацию на контроле и рассчитывают, что обвинения будут сняты, а россиянин сможет беспрепятственно вернуться домой.

Как пояснили в дипмиссии, мужчину обвиняют в нарушении исламских канонов. Сейчас сотрудники консульства занимаются этим делом: они ведут постоянный диалог с властями Египта и оказывают необходимую поддержку близким нашего соотечественника.

Ранее в США 50-летнего гражданина Израиля и Украины Ярослава Шилклопера приговорили к четырём годам тюрьмы за мошенничество с фиктивными брокерскими компаниями. Вместе с сообщниками он обещал американцам высокую прибыль от инвестиций, но вместо вложений деньги выводились и отмывались через банки в Грузии, Израиле, Украине и Чехии. Общий ущерб превысил $3 млн, суд также назначил Шилклоперу штраф $250 тыс. и обязал выплатить пострадавшим $1,43 млн.