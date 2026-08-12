Жизнь с нуля: Как русский Хайзенберг уехал в США, где попался с 358 кг метамфетамина

Россиянин Антон Раков, задержанный в Луизиане при перевозке 358 кг метамфетамина, покинул РФ около 11 лет назад. об этом сообщает SHOT.

Антон Раков, задержанный в Луизиане при перевозке 358 кг метамфетамина. Фото © Telegram /SHOT

По данным телеграм-канала, 43-летний мужчина родился в Свердловской области, затем перебрался в Санкт-Петербург. Там он заочно изучал организацию перевозок и управление на транспорте, работал менеджером по поиску поставщиков, а позже зарегистрировал ИП и занялся грузоперевозками.

В 2012–2013 годах, как утверждает телеграм-канал, у Ракова возникли проблемы с кредитами. Летом 2015-го он вместе с возлюбленной и дочерью переехал в США, где впоследствии подрабатывал диджеем и много путешествовал.

Последний год россиянину грозила депортация из-за незаконного пребывания в стране. Накануне его задержали за рулём грузовика, в котором обнаружили 358 кг метамфетамина, расфасованного по крупным брикетам и спрятанного в пяти контейнерах.

По американскому законодательству Ракову в случае признания виновным может грозить вплоть до пожизненного заключения.

Ранее в американском штате Луизиана задержали гражданина России Антона Ракова после того, как в его грузовике обнаружили 358,14 кг метамфетамина. При досмотре прицепа полиция нашла крупную партию наркотика, которую в офисе шерифа назвали одним из самых масштабных изъятий этого наркотика в истории прихода и штата.