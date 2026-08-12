В Кузбассе мужчина 8 лет прятался от срока за наркотики в диване у матери

В городе Прокопьевске Кемеровской области сотрудники Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний нашли мужчину, который с 2018 года скрывался от правосудия. Всё это время он жил в квартире своей матери и прятался в диване, если в дом приходили посторонние люди. За восемь лет он ни разу не выходил из квартиры и не появлялся на улице. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по региону.

История началась в 2018 году, когда мужчину задержали за распространение наркотических средств. Однако в ходе судебного разбирательства он исчез и не явился на заседания. Суд заочно признал его виновным по статье 228.1 УК РФ и приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, после чего объявил в федеральный розыск.

Сотрудники ГУФСИН использовали современные методы розыска, в том числе цифровые технологии, и установили, что разыскиваемый находится в квартире своей матери. Женщина утверждала, что не знает, где её сын, но на самом деле она знала о его местонахождении и помогала скрываться. Мужчина ни разу не обращался за медицинской помощью, не имел зимней одежды и обуви, зарабатывал на жизнь игрой в компьютерные онлайн-игры, получая около 30–40 тысяч рублей в месяц. В ближайшее время его доставят в исправительную колонию для отбывания наказания.

Ранее в Нижнем Новгороде 56-летнего должника по алиментам нашли в складном диване — его выдала собственная собака. Мужчина задолжал более 220 тысяч рублей на содержание несовершеннолетнего сына, но все уведомления от приставов игнорировал, а меры принудительного взыскания не сработали.